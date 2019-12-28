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Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao attığı 2 golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

28.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:09 Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti
, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında 'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, Kolombiyalı golcü Radamel attığı 2 golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sonuçla ligde 2 maç sonra ligde 3 puan aldı.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarım saatte skoru 2-0 yaptı. Falcao, müsabakanın 10. dakikasında penaltıdan ve 28. dakikada ceza sahası içinden bulduğu golle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarının sonucunu ise Celustka'nın kendi kalesine gol atması tayin etti ve Cimbom devreye 3-0 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Ryan Babel'in 82. dakikada attığı golle 4-0 yapan Aslan, 89. dakikada da Taylan'ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve puanını 27'ye çıkardı. Ligde 2 maç sonra 3 puan alan Galatasaray, bu sonuçla da bu sezonki en farklı galibiyetini almış oldu.

Falcao'dan bu sezonki 4. gol

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Antalya karşısında attığı 2 golle bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Falcao bu gollerin 3'ünü ligde, 1'ini Türkiye Kupası'nda kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya 11'de başladı ve 83. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel de maçta attığı golle bu sezon 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Taylan ilk gol sevincini yaşadı

Mücadeleye 11'de başlayan Taylan Antalyalı maçta göstermiş olduğu performansla takdir topladı. Taylan karşılaşma içerisinde attığı paslarla takımın hücumda tehlikeli ataklar yapılmasını sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu güzel oyununu bir golle de süsledi ve sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maçı 25 bin 344 seyirci izledi

Öte yandan Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarları takımını yalnız bırakmadı. İstanbul'daki yağışlı ve soğuk havaya rağmen mücadeleyi toplam 25 bin 344 biletli seyirci takip etti.

Taraftarlardan pankartlı gönderme

Taraftarlar ayrıca 'Zorlu yolların Fatihi varlığın mayısların habercisi' pankartı açarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yapılan görüşmeye göndermede bulunarak bu buluşma aleyhinde tezahüratlarda bulundu. - İSTANBUL

Antalyaspor, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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