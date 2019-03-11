11 Mart 2019, 18:51
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Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray, Antalyaspor

Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Ligde 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

FATİH TERİM'İN TAKIMLARI ÜSTÜN

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz'ın Süper Ligde teknik direktör olarak karşılaştığı üç maçta da kazanan taraf Terim'in takımları oldu.

Spor


YORUMLAR (3)
GS 1905: Ligi kaçıncı olurak bitirirsek bitirelim, alayınıza Cimbom ulan
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ERHAN: Hakan şükür nerede ;))
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CAPS: Bu maçı alsak ne olur ki başakşehir''e maçlarda yatan oldukça
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