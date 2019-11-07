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Galatasaray ara vermeden çalışmalara başladı

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray, ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

07.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:53 Galatasaray ara vermeden çalışmalara başladı
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray, ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Gaziantep'e hareket ederek cumartesi günü oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Real Madrid, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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