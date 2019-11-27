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Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

27.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:41Galatasaray ara vermedi
, Süper Lig'in 13. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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