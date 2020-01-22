Haberler » Spor » Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek - Spor

Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek

Sarı kırmızılılarda haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusunda nokta koyuldu. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelerek görüştüğü toplantıda yıldız oyuncunun ocak ayında transfer edilmemesine karar verildi. Terim'in bu konuda Rize maçı sonrası net bir açıklama yapması bekleniyor.

22.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:34

'da haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusuna nokta koyuldu.

Önceki gün taraftarların "Destekleriz" açıklaması yaptığı, Arda'nın da buna "Çocukluk aşkımsın" sözleriyle yanıt verdiği transfer konusunda dün toplantı yapıldı. Sarı kırmızılı kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştığı tecrübeli oyuncunun transferi başka bahara kaldı.

TERİM, RİZE MAÇI SONRASI NOKTAYI KOYACAK

Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz bu konu hakkında görüşme yaptı. Daha önce G.Saray'a dönüşü adına yeşil ışık yakan ve "Arda'yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli' diyen tecrübeli hoca bu konuya yarınki maçı sonrasında nokta koyacak.

Fatih Terim'in yarınki kupa maçı sonrasında eski öğrencisi için açıklamalara imza atarak bu konuya nokta koyması bekleniyor.

(Hürriyet)

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor Galatasaray hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor Galatasaray hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek

Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Rize, Spor


HABER YORUMLARI (12)
VB:bu imparator başkanı yer. ardada imparatoru yer. ardayıda arda kendini yiyo zaten çalışmıyo formsuz vb. magazin olayları vb.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
KUZEY:Simdi alma 6 ay sonra mac eksigi varken alirsiniz daha iyi olur.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
GS:GS NİN KENDİ FUTBOLCUSU KLUBE REKOR PARA KAZANDIRMIŞ, ELBETTE HATALARI OLDU FAKAT ŞUANDA CİMBOMUN BU FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKMASI İCAP EDİYOR. ELİN YABANCILARINA VERİLEN DEĞERİN SABRIN ŞANSIN BU GALATASARAYLI FUTBOLCUMUZA ARDA KARDEŞİMİZE DE VERİLMESİ GEREKİYOR. VEDE BEŞKURUŞ PARA İSTEMEDİĞİ HALDE KALİTESİ ŞUANDA OYNAYAN ÇOĞUNDAN İYİ OLDUĞU HALDE BUKADAR HABER YAPILMASINI ANLAMIYORUM . CİMBOMUN İLK TRANSFERİ ARDA TURAN OLMALIYDI
Yayından Kaldır
13 8
Cevap yaz
ARDA CANDIR:ARDA CANIMIZ BİZİM O ASİL BİR GALATASARAYLI
Yayından Kaldır
11 10
Cevap yaz
1040:Kabak tadı verdiniz. Alacaksanız alın yoksa çıkın Bi almıycaz deyin ya
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
FB Lİ:BETER OLUN :))))
Yayından Kaldır
22 23
Cevap yaz
POLAT:biz beter olmayız şikecileri beter ederiz dilenci
Yayından Kaldır
25 13
TARAFSIZ:Eğer haber doğru ise bunlar nasıl insanlardır. . . Anlayan anlatsın insanın yönü hergün değişir mi?
Yayından Kaldır
33 9
Cevap yaz
ASLAN:Arda Galatasaray a mutlaka alınmalıdır. çünkü o bir semboldür. . .
Yayından Kaldır
23 18
Cevap yaz
KENAN:Kıvrak 6saray arda hayatının hatasını 6sarayı seçmekle yapmışsın
Yayından Kaldır
12 23
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

16:12  Boluspor Teknik Direktörü Özköylü sitem etti
16:11  Aytemiz Alanyaspor, ZTK'da çeyrek finale yükseldi
16:06  Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
16:04  İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi
16:08  Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı
22.01.2020 16:16:11