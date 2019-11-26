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Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, devre arasında Başakşehir'e resmi teklifte bulunacak. Başakşehir, Barcelona ve Galatasaray'ın anlaşması halinde Galatasaray, Arda Turan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

26.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:47

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği 'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak. Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan ile de görüşerek transferi tamamlayacak.

ARDA İLE TERİM ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı. Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında biraraya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.

(NTV Spor)

Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (5)
DELİ AMA DAHİ:diyor ki hocam ben bittim o da diyor ki arda bende bittim o zaman gel bize hem kendini hemde beni kurtar diyor
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LEYLİ LEYLİ YAR:Arda o kadar kıskanılmasına rağmen çizgisini bozmamış, Türk futbolunun en karakterli futbolcusudur ve yeri Galatasaray''dır. Şimdiden hayırlı olsun.
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CELYOSC:Karakter demek nasıl birşey bilmiyorsun galiba
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KÜÇÜK MAFYA:Sakın Ha. . .
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HHHHHGFGF:GEL ZALIMIN OĞLU GEL
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