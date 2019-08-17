Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

Transfer döneminde tam 10 takviye yapan Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya. Sarı kırmızılı ekip şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için bonservis ve kiralama bedeli olarak 7,4 milyon euro ödedi. Buna karşılık Fernando'yu Sevilla'ya satarak kasasına 4,5 milyon euro koydu.

LUYINDAMA TEHLİKESİ

Takvim'de yer alan habere göre; Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda. Eğer 2,9 milyon euroluk açık kapanamazsa, 5 milyon euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

DENİZLİ MAÇINDA KÖTÜYDÜ

Luyindama, Denizlispor maçında kötü bir performans sergiledi. Kongolu stoper, Rodallega karşısında çok zor dakikalar yaşadı.