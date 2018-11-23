Galatasaray, Atiker Konyaspor ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Sakat ve cezalı oyuncularının bolluğu nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, milli arada Rıza Çalımbay'ı gönderip yerine eski hocası Aykut Kocaman'ı getiren Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

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45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

40' Konyaspor gole çok yaklaştı. Adis Jahovic, topla rakip yarı alanın ortasından ceza alanına kadar ilerledi. Yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.

20' Mariano'nun pasında savunma arkasına sarkan Feghouli, bekletmeden topu ortaladı. Eren Derdiyok'un kafa vuruşu auta gitti.

18' Konyaspor tehlikeli geldi. Rakip yarı alanda yapılan paslaşmaların ardından Ömer Ali Şahiner'in şutu az farkla dışarı gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera; Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz; Mariano, Feghouli, Fernando, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Onyekuru, Eren Derdiyok

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Traore, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Jahovic