Galatasaray, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Beşe iki dar alan oyunu ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
- İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri,Galatasaray,Konyaspor
22 Kasım 2018 Perşembe 19:36