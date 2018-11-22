22 Kasım 2018, 19:37
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Galatasaray, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın sürat çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın, 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı ifade edildi.

Galatasaray, antrenmanın ardından Atiker Konyaspor maçı için tesislerde kampa girdi. Florya Metin Oktay Tesisleri,Konyaspor,Galatasaray
22 Kasım 2018 Perşembe 19:37



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