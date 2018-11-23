Galatasaray, Atiker Konyaspor Maçına Hazır!

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın sürat çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın, 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, antrenmanın ardından Atiker Konyaspor maçı için tesislerde kampa girdi.
Konyaspor,Galatasaray