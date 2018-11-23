23 Kasım 2018, 19:21
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Galatasaray - Atiker Konyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray - Atiker Konyaspor Maçının 11

Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.



Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda 20: 30 başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erde Bayık yapacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahada yer alacağı 11'ler belli oldu.

İki takımın 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Fernando, Feghouli, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Eren

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic - İstanbul Konyaspor,Galatasaray
23 Kasım 2018 Cuma 19:21



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