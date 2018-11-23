Galatasaray - Atiker Konyaspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray
sahasında Atiker Konyaspor
'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu
'nda 20: 30 başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek
düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem
Hanoğlu ve Erde Bayık yapacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahada yer alacağı 11'ler belli oldu.
İki takımın 11'leri şöyle:
GALATASARAY: Muslera
- Ozan, Maicon
, Serdar, Mariano, Fernando, Feghouli, Selçuk
, Ömer, Onyekuru, Eren
ATİKER KONYASPOR: Serkan
- Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali
, Milosevic, Jahovic - İstanbul
Konyaspor,Galatasaray