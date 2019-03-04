Galatasaray, Avrupa'da Final Peşinde

Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya
temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında Rusya'da oynanan yarı finalin ilk maçını Kuzbass 3-1 kazanmıştı.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.
Rusya Federasyonu, voleybol, Galatasaray, Spor
Kaynak: AA