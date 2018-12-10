Galatasaray Avrupa Ligi'ni Nasıl Garantiler?

Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu
'nda Portekiz
ekibi Porto
ile oynayacak. Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa
Ligi'nde devam etme yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak.
Grupta Porto ile Schalke 04
çıkmayı garantilemişti. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova
ise son hafta 3. olmak için sahaya çıkacak. Moskova ekibi de bu hafta Schalke 04 ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray'ın bu zorlu mücadele öndesi 4 puanı bulunurken, Rus ekibi ise 3 puanda.
Üçüncülük hesapları
Porto,Avrupa,Galatasaray
Galatasaray, Porto'yu mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın gruptan üçüncü olarak çıkacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ya da berabere kalması durumunda ise Lokomotiv Moskova'nın Almanya
deplasmanında puan kaybetmesini beklenecek.
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:53