21 Şubat 2019, 21:50
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Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti

2-1'in rövanşında Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa Ligine son 32 turunda veda etti.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti. Türk Telekom Stadında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçta Portekiz ekibi ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligine veda etti.

Avrupa, Benfica, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (33)
TR: Gol yeriz diye sanmıştım yemedikte yalandan para veriyoruz oyunculara
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SLN: Kadroda türk yok diyorsunuz ozaman sizim takımlarınızda hep türk olsun almayın yabancı
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Gavursaray tur için sahaya çıkıyor diye yazdıya lan:)) bonzai kullanımı her yerde var çok belli oldu:))
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  • KARADENİZİN UŞAĞI : AYIP SANA YÜZLERCE. . . GAVURSARAY DİYECEK KADAR ZAVALLISIN. OYSA AVRUPADA OYNAYAN TÜRM TAKIMLARIMIZXA BAŞARI DİLEMEK ONURLUKTUR. ŞEREFLİKTİR. YÜCELİKTİR. İNSAN OL. . YORUMUN DA SEN DE. . . TARAFTARLIK AYRI. . AVRUPADA TURMAK AYRI YAZIK SANA. . .
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CİMBOM: Bari Uefadan istekte bulunsaydık bir tane yan hakem Türk olarak emrimize verseydi hepten Fransız olduğumuz ortaya çıktı bugün bir tek tazminatör Türk milli takımını bile yolmuş parator adı fatih Türk gibi geliyor ama aslında değil nolacak keşke yan hakem Türk olaydı bir tane ya çokmu mesela ümit Öztürk
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