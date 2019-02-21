<p>Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti. Türk Telekom Stadında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçta Portekiz ekibi ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligine veda etti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/22/galatasaray-benfica-ile-0-0-berabere-kaldi-ve-11767581_9322_m.jpg' title='Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/22/galatasaray-benfica-ile-0-0-berabere-kaldi-ve-11767581_5206_m.jpg' title='Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti'></figure></div>