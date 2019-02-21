Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti. Türk Telekom Stadında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçta Portekiz ekibi ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligine veda etti.