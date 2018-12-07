07 Aralık 2018, 23:13
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Galatasaray, Avrupa Üçüncüsü Oldu!

Galatasaray, Avrupa Üçüncüsü Oldu!

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.



Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 31 ülkeden takımların katıldığı şampiyonada mücadele eden sarı-kırmızılılar, İtalya temsilcisi Fiamma Gialle'yi 4-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, geçen yıl da Ankara'da Andrey Karlov anısına düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Şampiyonlar Ligi'nde bronz madalya kazanmıştı.

Avrupa,Galatasaray

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