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Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

12.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:42Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden 'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile oynadığı maçın hemen başında sakatlanan Marcelo Saracchi, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine Martin Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'da Saracchi'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Radamel Falcao ile Florin Andone karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.
Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.
Alanyaspor'da 5 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlarına göre kadroda 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Bulut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan Onur Bulut, Welinton Silva, Salih Uçan, Efecan Karaca ve Papiss Cisse'yi yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes ve Yacine Bammou'ya görev verdi.
Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes ve Bammou'dan oluşan 11 ile çıktı.

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Kaynak: AA

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