28.06.2019 19:50
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Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray , geçtiğimiz sezon İngiltere 'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel 'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu. Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir."
(İHA)Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
Kaynak: İHA
İngiltere , Ryan Babel , Babel , Galatasaray , Güncel

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