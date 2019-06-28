28.06.2019 19:52
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Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, Babel

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray , geçtiğimiz sezon İngiltere 'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel 'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İngiltere , Ryan Babel , Babel , Galatasaray , Spor

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