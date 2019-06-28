- Galatasaray
, Babel
'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
İSTANBUL - Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere
'nin Fulham
takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel
'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu.Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklama şöyle:"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel
ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektirAyrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir."