Galatasaray, Babel ile Anlaşma Sağladı

Sezon ortasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel Süper Lige geri dönebilir. Galatasaray ile yapılan ilk görüşmelerde yıldız isim sarı kırmızılı ekibe olumlu yanıt verdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

G.SARAY yönetim, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katmaya kararlı… Fatih Terim'in de çok istediği Hollandalı futbolcu için ilk temasın kurulduğu ve 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Everton'dan kiralanan ve sezon sonunda geri dönecek olan Onyekuru'nun yerine Türkiye'yi ve ligi tanıyan bir isim olması nedeniyle Ryan Babel transferine stratejik önem veriliyor.

BREZİLYA'YA DA GİDEBİLİR

Güneş'te yer alan habere göre; İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Ryan Babel'le 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham, Premier Lig'de kalması halinde uzatma opsiyonunu devreye sokabilecekti. Ancak, Londra ekibinin küme düşmesi bu ihtimali ortadan kaldırdı. Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Hollandalı'nın Brezilya ve ABD Ligi'ne transferi de ihtimaller dahilinde… Babel, geleceğiyle ilgili bir soruya, "Transfer konusunun acelesi yok. Teklifleri değerlendirmek için yeterli zaman var" cevabı vermişti.