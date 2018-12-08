Galatasaray - Banvit: 86-76

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli
, Ziya Özorhon
, Musa Kazım
Çetin
GALATASARAY: Aaron Harrison 7, Zach Auguste 27, Göksenin Köksal 12, Nigel Hayes 8, Jaka Klobucar
6, Tai Webster 9, Ege Arar
2, Caner Erdeniz
8, Erolcan Çinko 6, Ayberk Olmaz, Emir Gökalp 1, Can Korkmaz
BANVİT: Devin Oliver
14, Alex Perez 12, Jordan Morgan 16, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim
, Şehmus Hazer 9, D.J Shelton 13, Mackenzie
Moore 10, İsmail Cem
Ulusoy, Metehan Akyel 2, Ragıp Berke Atar
1'İNCİ PERİYOT: 29-15
DEVRE: 45-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Galatasaray
, evinde Banvit
'i 86-76 mağlup etti.
Alper Altuğ Köselerli,Banvit,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:36