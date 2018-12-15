Galatasaray, Başakşehir'i Deplasmanında 4 Maçtır Yenemiyor

Galatasaray
, Medipol Başakşehir
'i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar en son 3 Ekim 2015'te sahadan galip ayrılmıştı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Başakşehir deplasmanındaki kötü serisini devam ettirdi. Aslan en son 3 Ekim 2015 yılında Süper Lig'de oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakanın ardından 2 lig, 1 de Türkiye Kupası
'nda deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3 maçta da rakibine mağlup olmuştu. - İSTANBUL
Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:06