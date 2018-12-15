15 Aralık 2018, 21:06
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Galatasaray, Başakşehir'i Deplasmanında 4 Maçtır Yenemiyor

Galatasaray, Başakşehir

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor.

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 4 maçtır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar en son 3 Ekim 2015'te sahadan galip ayrılmıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Başakşehir deplasmanındaki kötü serisini devam ettirdi. Aslan en son 3 Ekim 2015 yılında Süper Lig'de oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakanın ardından 2 lig, 1 de Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3 maçta da rakibine mağlup olmuştu. - İSTANBUL Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:06



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