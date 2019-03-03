03 Mart 2019, 21:17
»»

Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü

Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada Galatasaray, BB Erzurumspor ile berabere kalarak liderin 8 puan gerisine düştü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir'in E. Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü.

BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Geride kalan 24 haftada Başakşehir'in 54, Galatasaray'ın ise 46 puanı bulunuyor. Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak

Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
^^^^: ERZURUMLU OYUNCUNUN TOP ELİNE ÇARPIP YÖN DEĞİŞTİRİYOR PENALTI YOK AMA BAŞAKŞEHİRLİ ARDA RAKİBE FAUL YAPMASINA RAĞMEN PENALTI VAR . FUTBOLCULAR BOŞUNA SAHAYA ÇIKIYOR . MAÇI OYNAYANLAR HAKEMLER VE SAHİPLERİ .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: dadaşlar aslanı fena hırpaladı;)
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MİSAFİR: Bir Aslan miyav dedi!!!
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz