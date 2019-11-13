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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

13.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:05Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 12. haftasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Ardından ısınma hareketlerine geçildi. Antrenmanın ana bölümünde koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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