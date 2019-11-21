Haberler » Spor » Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

21.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:41Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:50 "Tunceli'de Spor ve Spor Turizmi'nin Gelişmesi" konferansı yapıldı
19:50 Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
19:44 İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk dava açılmasına karar verdi
19:44 Enver Cenk Şahin'in St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedildi
19:42 Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
19:37 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:54 Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:56 Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
16:09 Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21.11.2019 19:54:12