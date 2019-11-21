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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

21.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:48Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

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