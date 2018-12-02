02 Aralık 2018, 23:40
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Galatasaray Basın Toplantısına Katılmadı

Galatasaray Basın Toplantısına Katılmadı

Beşiktaş derbisi sonrasında Galatasaray’dan herhangi bir yetili basın toplantısına katılmadı.

Beşiktaş derbisi sonrasında Galatasaray'dan herhangi bir yetili basın toplantısına katılmadı.

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleşmesi gereken basın toplantısına sarı-kırmızılı takımdan herhangi bir yetkili katılmadı. Öte yandan Galatasaraylı yetkililer maç öncesinde de yayıncı kuruluş röportajına gitmemişti.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'ndaki Atiker Konyaspor maçından sonra da sarı-kırmızılılar basın toplantısına gelmemişti. - İSTANBUL Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 23:40



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