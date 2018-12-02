Galatasaray Basın Toplantısına Katılmadı

Beşiktaş
derbisi sonrasında Galatasaray
'dan herhangi bir yetili basın toplantısına katılmadı. Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından gerçekleşmesi gereken basın toplantısına sarı-kırmızılı takımdan herhangi bir yetkili katılmadı. Öte yandan Galatasaraylı yetkililer maç öncesinde de yayıncı kuruluş röportajına gitmemişti. Ayrıca geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu
'ndaki Atiker Konyaspor
maçından sonra da sarı-kırmızılılar basın toplantısına gelmemişti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 23:46