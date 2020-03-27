Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir isimde daha koronavirüse rastlandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

27.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:02

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.

ALBAYRAK VE TERİM'DEN SONRA 3. İSİM

Yusuf Günay, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan üçüncü isim oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'inkoronavirüs test sonuçları pozitif çıkmış ve iki ismin tedavisine başlanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş da Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe verdiği mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Etiketler: Yusuf Günay, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray'da Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı

İlgili Haberler

Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?Yusuf Günay kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında? Yusuf Günay nereli?
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili Buse Terim’den açıklama: Daha iyiye gidiyorFatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdiFatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor
Yorumlar (2)
İBRAHİM:bu adamların corona lı oluşu neden haber yapılıyor bunlar yine karanlık bir şampiyonluk peşindeler gibi geliyor medyadaki gs yalakalarıda 24 saat görev başındalar
Cevap Yaz 6 1
CCCCC:Ulan cahil cahil konuşma burda bile utanmadan kara şampiyonluk diyorsun beyinsiz millet burda salgınla mücadele ediyor senin konuştuğuna bak
0 1

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho’ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi Spor
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi
F.Bahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA’dan kötü haber Spor
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA'dan kötü haber
TFF’den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti Spor
TFF'den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti

Son Dakika Spor Haberleri

13:36: VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Spor 13:26: Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 13:22: Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Spor 13:22: Türkiye Futbol Federasyonundan, Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 13:21: Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları - Spor 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:07: Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi - Spor 10:09: Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor