Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.

ALBAYRAK VE TERİM'DEN SONRA 3. İSİM

Yusuf Günay, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan üçüncü isim oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'inkoronavirüs test sonuçları pozitif çıkmış ve iki ismin tedavisine başlanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş da Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe verdiği mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

