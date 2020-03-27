Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum...
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor.
27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Yusuf Günay, Galatasaray, Spor