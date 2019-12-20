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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan son dakika kayyum açıklaması: Ne yazık ki dava açılmış durumda

Galatasaray Başkan Yardımcmısı Yusuf Günay, "Kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ama kayyum şartları oluşmuş değil. Yönetim kurulu üyelerinin tedbir kararı yürürlüktedir. Bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekte" dedi.

20.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:45

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. , Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura çekimini yorumlayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "lk maç güzel olacak. İkinci maç bizim sahamızda. Türkiye Kupası denilince Galatasaray akla geliyor. İlk ve son sahibiyiz. İnşallah yine kupayı müzemize götürürüz.Motivasyonumuz yüksek." dedi.

"BANKADA YETERLİ PARAMIZ VAR"

Günay, " atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ama kayyum şartları oluşmuş değil. Yönetim kurulu üyelerinin tedbir kararı yürürlüktedir. Bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekte. Şu an bazı hacizler sebebiyle G.Saray yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bankada yeterli paramız var. Ama kaynakları kullanmada bazı sorunlar yaşıyoruz." diye konuştu.

ARDA TRANSFERİ İÇİN NET AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili de konuşan Günay, "Arda Turan konusunda bize intikal eden herhangi bir şey yok. Henüz çok erken. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde bu konuları gündemimize alacağız, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan son dakika kayyum açıklaması: Ne yazık ki dava açılmış durumda

Yusuf Günay, Galatasaray, Kayyum, Spor


HABER YORUMLARI (2)
EMOXX: Galatasaray iflas etmez. Sırf gayrimenkülünü satsa fb ve bjk yı satın alır. boş yapmayın
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FISILTIII'': hahahahha '' gs yi kayyum yönetsin birazda sicili bozuklarla dolu zaten
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