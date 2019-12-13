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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "TFF Başkanı ile bir kulüp arasında yapılan görüşmeye MHK Başkanı da katılırsa ki onun da yardımcısının geldiği iddia ediliyor, 2,5 saat konuşma yaparlarsa, ben yarışan bir kulüp olarak bundan rahatsız olurum" sözleriyle Ali Koç'un, MHK Başkanı ve TFF Başkanı ile görüşmesine tepki gösterdi.

13.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:20

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararıyla ilgili Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz yaptığı açıklamada Nihat Özdemir-Zekeriya Alp-Ali Koç görüşmesine de tepki gösterdi.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

"Katil kim? Bundan yararlanan kim. Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz. Lisanslamaya 2 türlü bakılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde varız. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir de Avrupa Ligi'ndeler. Bizim burada 2019 verilerine göre UEFA'sız harcama limitimiz 368 milyon. Bizim UEFA'dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon. 120 milyon TL, UEFA'nın kabul edilebilir geliri konuyor. Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. Tabi her şeyi yüzde yüz kontrol etmemiz mümkün değil.

"BEN KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"

Öyle bir dünya, öyle bir maliye yok. TFF'den gelen yazı meydanda. Gelen yazıda takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir. Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. Bizim bununla ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta Haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Peki dedi. Çünkü kendini de disipline etmek istiyor. Türk futbolunda yıllardır ne söyleniyor; kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz yönetimler. Yani yönetimler için kötü sözler söyleniyor. O zaman bunları disipline etmek gerek. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor açıklama yaptı ki en az limit Antalya'da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig'de.

"BUNDAN RAHATSIZ OLURUM"

TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir, bir araya gelebilir. Bu gayet normal. Hem bilgi alışverişi hem de güven açısından aklımıza hiçbir şey gelmez. Benim aklıma hiçbir şey gelmez. Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi buraya, biz de gittik hayırlı olsun diye, konuştuk herkesin huzurunda. Hiçbir sorun yok ama resmi olmayan bir makamda, TFF ya da MHK'nin resmi olmayan bir odasında özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de mensubu olduğunuz eski bir ikinci başkan iken, bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz, tamam. Biz iyi niyetli bakıyoruz ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, bir iddiaya göre başkan yardımcısının da geldiği söyleniyor. 2.5 saat bir konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Nihat Özdemir, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (17)
GALA1905:Galatasaray varken kimsenin konusma hakki yoktur dagilin simdi.
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KENAN:BUNLAR DEĞİLMİYDİ ELİMDE VAR KAYITLARI VAR HAKELE MAÇ SONU FOTOĞRAF ÇEKTİREN İKİ HAKEM NİYE GÖREVDEN ALINDI BAŞAKŞEHİRİN ŞAMPİYONLUĞUNU ALAN HİMMETLE AYAĞA KALKAN SONUÇLARI ORTADA AVRUPA MAÇINDA MISTAFA AKLIN SIRA GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI
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DROGBA:Basiretsiz yonetim derken kendinimi kastedttin beceriksiz adam sizin yuzunuzden adamlarin dalga konusu olduk istifa et git senindr suyun isindi artik
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MUSTAFA CENGİZİN PORSELEN DİŞİ:KONUŞ BAŞKAN. ARKANDAYIZ. BU KİRLİ DÜZENE DUR DE !
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ADINIZI YAZIN:BURADAN ÇAMUR AT VS. YAZANLAR VAR. HANGİ ÇAMURDAN BAHSEDİYORLAR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. BU ÜÇLÜNÜN NE İÇİN BİR ARAYA GELDİĞİNİ ANLAMAK ZOR BİR ŞEY OLMASA GEREK. ALIŞMIŞ KUDURMUŞTAN BETERDİR. MAZİYİ(şikeli yılları) YÂD EDİYORLAR. BOYDAN BOYA ÇAMUR DERYASI ATMAYA NE GEREK.
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GFB:Takım seri galibiyetlere başlasın da Ali başkan seni daha çok kez rahatsız edecek. Sen önce sözünü geçiremediğin imPARAtora konuş eyyyyy Cengiz!!
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UA:Kardeş cessetleriniz hala metrobüs duraklarında saalanıyor sen git bi onları topla adam akıllı konuş
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1 2
KÜSTÜM:HAKKATEN YAHU YORUMA BAK HAA HAAA.KUSTÜM OYNAMIYOM..BENİM BABAM SENİN BABANI DÖVER GİBİ YAZMIŞ HAA HA HAA.
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1 3
KAYTAN BIYIK:HİİIİ YORUMA BAK HA HA HA
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FENERESYON:karektersizler toplantısı birinci gündem madesi şike ikincisi ise keriz avlamak dilencilik
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