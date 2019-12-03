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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz" dedi.

03.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:15Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, bir muhabirin Arda Turan ile ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi. Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz. Mevlam nasıl eylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜNE SEVİNMEMİŞTİ

Arda Turan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öpmüş ve sarılmıştı. Deneyimli oyuncu, Gulbrandsen'in attığı gole de sevinmeyerek ısınma hareketlerini sürdürmüştü.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Arda Turan, Spor

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