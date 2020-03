Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim

Mustafa Cengiz, ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'nın Pınar Karşıyaka'yla oynadığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları derbi maçın ertelenmesine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Cengiz, "Biz perşembe günü bir toplantı yaptık. Sabah devletten gelen açıklama, maçların seyircili oynanacağı şeklindeydi. Öğlen de yine en yetkili mercimiz olan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanı, maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de sizden gelen soruyu yanıtlayarak, 'Devletimizin talebi üzerine seyircili oynanacak.' cevabını verdik. Stadımızı bugün de dezenfekte ettik. Aynı günün akşamı devletimiz, maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Biz, devletimizin her türlü kararına uymak mecburiyetindeyiz. Özellikle konu halk sağlığıysa, her şey ikinci plandadır. Biz buna da bir şey demedik. Fakat sadece seyirci sağlığı değil, aynı zamanda sporcu sağlığı, bini aşkın görevlinin ve medya mensuplarının da sağlığı önemli." ifadelerini kullandı.

"BAZILARININ MENTAL GELİŞİMİ FETÜSTE DURMUŞ"

Sporcularda bir çekingenlik olduğuna dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Şu an her zeminde, şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz sanki, 'Seyircisiz oynadığımızda Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz?' hesaplarının yapıldığını hissettik. Bu diğer maçlar için de geçerli. Bu hiç hoş bir şey değil. Biz, rakiplerle eşit şartlarla oynamak isteriz. Zaten Galatasaray bu nedenle büyük. Hafızası dar olan insanlara söylüyorum. Biz seyircili oynandığında ve 'Önlem alıyoruz.' dediğimizde, devletimiz ve federasyonumuz da aynısını söyledi. Akşam karar değişti. Bizim bilemediğimiz şeyler olabilir, saygı duyduk. Ancak sonra 'Sporcu, görevli sağlığı açısından mümkünse maçları erteleyelim.' dedik. Kötü niyetli insanlara bir şey anlatamıyorsun. Bazılarının da maalesef mental gelişimi fetüste durmuş. Bunlara hiçbir şey anlatamıyorsun." diye konuştu.

"BİZ BÜTÜN RAKİPLERİMİZİ DE ONLARI SEVENLERİ DE SEVİYORUZ"

Devlet kurumlarının aldığı her karara titizlikle riayet edeceklerini aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Galatasaray camiası olarak devletimize yardımcı olmak için de görüşümüzü bildiririz. Basketbolda bir sporcumuz, bir gün önce ateşlendi. Virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Tabii ki takım arkadaşları etkilendi. Çok büyük endişe oldu. Bugün basketbolda kızlarda oynadığımız rakibimiz Fransa'dan geldi, karantina yok. Erkek basketbolunda rakibimiz Ukrayna'dan geldi, karantina yok. Biz zor durumdayken, bizi yenebilirler. Bugün bir değerli rakibimizi basketbolda yendik, diğerine yenildik. Biz buralarda değiliz. Biz rakiplerimizin hepsini seviyoruz. Onlar olmadan Galatasaray da olmaz. Sevgili yöneticilerden rica ediyorum, küçük puan hesapları için lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Birbirimizi sevmesek de saygı gösterelim. Bizim için problem yok. Biz bütün rakiplerimizi de onları sevenleri de seviyoruz"

"GALATASARAY MÜCADELEYİ BIRAKMAZ"

Erteleme isteklerinde yalnız kalıp kalmadıkları sorusuna Mustafa Cengiz, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama sanırım herkes kim ne avantaj içinde diye fikstüre bakıyor. İnsanın aklına geliyor. Bizim erteleme talebimize öyle şiddetli bir tepki verildi ki... 'Mustafa Cengiz dün seyircili oynansın diyordu, ertesi gün ertelensin dedi.' diye söyleniyor. Arada devletimizin aldığı karar var, onu yok ediyorlar. Çok ayıp bir şey. Bu tür mücadelede elde edilecek 3 puanı ya da şampiyonluğu istemiyorum. Ben mertçe, adil bir düello istiyorum. Birçok kulüp başkanı ertelemeden yana ama ses çıkaran biz olduk. Sanki biz rakipten korkuyoruz, maçta yapmaktan çekiniyoruz gibi algı oluşturulmaya çalışıldı. Arkadaşlar, öyle bir şey yok. Kötü niyetlileri bizim ikna etmemiz mümkün değil. Rakiplerimizin değerli mensuplarına sesleniyorum, Galatasaray her zeminde, her şartta, her koşulda mücadeleyi bırakmaz." yanıtını verdi.

"ÖNCE HALK SAĞLIĞI GELİR"

Bu haftadan sonra erteleme olup olmayacağıyla ilgili Cengiz, "Amaç eğer Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik beklentiyse, biz bir şey diyemeyiz. Devletimiz ne karar alırsa, biz ona uyarız. Biz, Galatasaray kültürü açısından gereken yapıcı önerimizi de devletimize iletmeye mecburuz. Her koşulda ve şartta devletimizin yanındayız." şeklinde konuştu. Maçların seyircisiz oynanmasından dolayı kulüplerin yaşayacağı olası gelir kaybı konusunda yorum yapmak istemeyen Cengiz, "Şimdi ben buna girersem, 'Galatasaray parayı düşünüyor.' diyecekler. Önce halk sağlığı gelir. Devletimizin ve bilim insanlarının yönergeleri öncelikli gelir. Onlara riayet edelim. Herkesin bir hesabı var ama ilahi adaletin de bir hesabı vardır." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN 1986-1987 SEZONU İLGİLİ TFF'YE BAŞVURUSU

Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübünün, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'dan alınıp kendilerine verilmesiyle ilgili talebinin sorulması üzerine, "Şimdi bunlara girmeyelim. Buna girersek, 43'ten girer, Rizespor'dan çıkarız. Oradan Gençlerbirliği'ne gireriz. Bunun sonu yok. O zaman, 'Bilmem kaç yılında Süper Kupa niye oynanmadı?' diye sorarım. Bunlara girmeyelim. Bunlara girme taraflısı değilim. Camiaları birbirine düşürmeyelim. Dikkatli olalım. Cam kulede otururken birbirimize taş atmayalım. Birbirimizi sayalım, sevelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA