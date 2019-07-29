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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao ve Luyindama açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Falcao transferi için uğraştıklarını ve Luyindama transferini ise bitirdiklerinin müjdesini taraftara verdi.

29.07.2019 14:33
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao ve Luyindama açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet oyuncusu Falcao'nun transferi için girişimlerini sürdürdüklerini, Luyindama transferini ise bitirdiklerini açıkladı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Cengiz transfer için, "Falcao transferi için uğraşıyoruz. Luyindama'yı bitirdik. Dün bir maç oynadık, oradaki çocukları gördünüz. Bizim yüreğimizi kabarttılar. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tek bir takımın başarılı olması ülke için yeterli olmaz. Yapılandırmanın bir an önce halledilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ

Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, Falcao, Spor

YORUMLAR (12)
DAVUT: SEN ÖNCE KENDİNİ KURTAR DA SONRA MÜJDE VER BAŞKAN.
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CAN: Başkanlığı hazmedemeyen provakatör m.cengiz den inciler. Sen taraftarı kumbara parası meselesiyle zaten birbirine düşürdün. Ali koç un seviyesi zaten sana kompleks yaşatıyor ey ezik. Haddini bil
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3 4
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ALP: falcao yerıne ferıt ı anca alırsın cakma baskan
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3 7
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KAYSERİLİ: bu ali koç azize yıldırımı aratacağa benziyor allh onları geçen senden beter eyler inşallah
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12 1
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DADAM: Ali koç un tek amacı başarı yok en azından konuyu değiştirelim insanlar fanatiklik ile birbirini yesin . . fatih terim ne kadar çirkefse ali koç da onun kadar çirkef bir insan geldiği ilk günden beri boş konuşup duruyor
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13 2
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EMRE BELÖZOĞLU: ALİ KOÇ KORKUSU DEMEK BÖYLE OLUYOR
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GERCEKCİ: sizden korkan sizin gibi olsun 1. lig ptt takimi fenevbahce.
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MAL MISIN OĞLUM: ya sen bu beyinle nasıl yaşıyorsun anlamadım jsjsj
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CAPS: Yalı kuzusuyla muhattap olup da değerini düşürürmü çünkü biz galatasaraylıyız onların değeri zaten aşağıda bunları konuşursak onların değerini yükseltmiş oluruz
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...: bizde sandık falcao yu bititrdi
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