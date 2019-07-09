09.07.2019 19:47
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Emre Mor yuvasına geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara transfer müjdesini veren Cengiz, "Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.

TARAFTARA DİAGNE RİCASI

Cengiz, "Diagne bizim çok değerli bir sporcumuz. Özellikle Rize'ye attığı son golle şampiyonluğumuzda çok önemli bir kilometre taşı oldu. Taraftarlarımız lütfen Diagne'yi üzmesin. Her şeyin hayırlısı, bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Emre Mor yuvasına geldi

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Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne, Galatasaray, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (5)
CR7: makedonyali cingen bu ne memletine geri gelmiş yav
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TİM0135: Babası Uşak lı Tatar, sen Eljif haberinde kalmışsın, beynin sulanmış...
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GS: 10 Numara transfer gerek hız gerek çalım ve araya kaçma var disipline gelince fatih terim adam eder.
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ALİ AGA: Bu alicengiz ve fati bitirecek takımı benden demesi
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ALMANYALI60: Biri bana Türkiye de futboldan anlayan birisini göstersin. Bu adamı Istanbul gece alemlerinden beri getiremezler, getirselerde bitik hali ile başarılı olamaz.
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