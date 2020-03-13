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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.

13.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Cengiz, Etik Kurulu, Galatasaray, Spor

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