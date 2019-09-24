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Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

24.09.2019 15:07

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Futbol, Spor


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