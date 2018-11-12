Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: TFF Hukuk Müşavirliğinin İstifasını Bekliyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla alakalı Türk Telekom Stadında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı düzenleme gerekçelerini anlatan Mustafa Cengiz, "Söylediklerimizin yanlış anlaşılması, eksik kalması ve değerli rakiplerimizin doğru bilgilenmesi açısından bu basın toplantısına karar verdik. Kayserisporumuz'dan Trabzonsporumuza, Beşiktaşımız'dan Fenerbahçemize, Adanaspor Demirsporumuza kadar hepsi bizim kardeşimiz. Biz herkese ve kendimize saygı duyarız." diye konuştu.

"BİZDEN 13, FENERBAHÇE'DEN 2 KİŞİ SEVK EDİLDİ"

Galatasaray'dan 13, Fenerbahçe'den 2 kişinin sevk edilmesini eleştiren Mustafa Cengiz, "Bizden 13 kişi sevk edildi, rakibimizden 2 kişi sevk edildi. Onlardan da 13 sevk edilsin demiyorum, ancak bizden 2, onlardan 13 sevk edilseydi yine rahatsız olurduk. Rakipten sadece 2 oyuncu mu var, yapmayın. Onlardan sadece 2 kişi mi çime bastı? Bu çifte standardı Türkiye Hukuk Müşavirliği yapıyor. Daha sonra PFDK ve Tahkim Kurulu karar veriyor. Disiplin Talimatının 75. maddesine aykırı olarak VAR'ın tespit ettiği ve hakemin onayladığı dışında bir değerlendirme yaparsanız, bu tartışılır. PDFK'ya da kızamıyorum, onlara yapılan bir sevk var. Böyle bir çifte standart nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğinin istifasını bekliyorum ya da değişmesini bekliyorum." dedi.

"VAR KONUŞMALARI YAYINLANSIN"

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz, "Biz bu federasyon ile şampiyonluklar yaşadık. Komplo teorisi aramıyoruz aksi söylendiği halde. Serdar Aziz'in pozisyonu bence penaltı ama VAR ne tepki verdi? VAR'ın bedeli kulüplerden alındı. Kamuoyu ve Galatasaray'ın vicdanını tatmin etmek için Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR ile yapılan konuşmanın yayınlanmasını istiyoruz. Hollanda'da bir maçta VAR ile yapılan konuşma yayınlandı." şeklinde konuştu.

"MAÇLAR BERABERE BİTİNCE HAKEMLER MUTLU"

Hakemlerle ilgili görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Hakemlerden cesur olmalarını istiyoruz. Bizim aleyhimize olsa bile bunu istiyoruz. Bir maçta bir takıma kırmızı kart çıkınca ya da penaltı verilince diğer takım endişe ediyor, bizim aleyhimize de verebilir diye. Hakemleri bu hale getirdiler. Hakemlerin en mutlu olduğu maçlar, beraberebiten maçlar." açıklamasını yaptı.

"DERBİ CEZALARI AĞIR"

Derbiyle ilgili cezaların ağır olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz "Hocamıza 7, Donk'a 6 ve Ndiaye'ye ceza verildi. Disiplin Talimatı'na aykırı şekilde bu cezalar verildi. İtirazımızı ettik. Bu olaylara göre verilen cezalar çok ağır." dedi.