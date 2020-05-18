Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam...

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in bu sabah ameliyata alındığı, operasyonun da halen devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray:
18.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:00
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in bu sabah ameliyata alındığı, operasyonun da halen devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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