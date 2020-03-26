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Galatasaray basketbol takımı kaptanı Göksen'in Köksal baba oldu

2018 yılında Simay Karaman ile dünya evine giren başarılı basketboldu önceki gün baba oldu.

26.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:25
Galatasaray basketbol takımı kaptanı Göksen'in Köksal baba oldu

Bahçelievler Memorial hastanesinde gerçekleşen doğum için hastanede bulunan Köksal, Corona virüsü nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı. Eşi Simay Karaman 'ı doğumu bitene kadar hastane önünde bekleyen basketbolCu bu süre zarfında maskesini hiç çıkarmadı. Doğum sonrası gerekli tedbirler alındıktan sonra eşinin ve çocuğunun yanına giren Köksal, bu süre zarfında da maskesini hiç çıkarmadı. Göksenin Köksal ve Simay Karaman oğullarına Ayaz ismini verdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bahçelievler, basketbol, Karaman, Spor, Güncel

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