Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Kazım Karabekir Stadında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 1-0 Erzurumspor'un üstünlüğüyle devam ediyor.
CANLI ANLATIM
18' GOL! Rashad Muhammed'in golüyle BB Erzurumspor 1-0 öne geçti.
10' Feghouli'nin ceza sahasından çektiği şut az farkla auta gitti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Edouk, Rashad
GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou
Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor