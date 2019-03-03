03 Mart 2019, 17:55
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Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Galatasaray, BB Erzurumspor

Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 1-0 Erzurumspor'un üstünlüğüyle devam ediyor.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Kazım Karabekir Stadında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 1-0 Erzurumspor'un üstünlüğüyle devam ediyor.

CANLI ANLATIM

18' GOL! Rashad Muhammed'in golüyle BB Erzurumspor 1-0 öne geçti.

10' Feghouli'nin ceza sahasından çektiği şut az farkla auta gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Edouk, Rashad

GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor


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