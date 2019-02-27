27 Şubat 2019, 17:44
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Galatasaray, BB Erzurumspor Maçının 19.00'da Oynanacağını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonuna BB Erzurumspor maçının saatinin değiştirilmesi yönünde başvuruda bulunan Galatasaray, bu talebin yayıncı kuruluş ve ev sahibi takım tarafından kabul görmediğini açıkladı.

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının yapılan başvuruya rağmen aynı gün ve saatte oynanacağını açıkladı. Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

"13:30 YA DA 16:00'A ALINMASI REDDEDİLMİŞTİR"

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (20)
GS: Bu mac bizim Galatasaray puan düsürmek istiyorlar neden besiktas beraber kaldi Puan farki da cok acilmasim taktik maktik yok bam bam bam bu Mac Ostersegen -70 derece olsun biz aliriz ölürüs ama aliriz
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BAGIRIŞ: 03, 03, 2019 da erzurum 30 derece olacakmış demirören tahmin etmiş. alayı birilerinin kulu olmus boşuna demiyor itaat et rahat et diyor ah şu koltuk sen neymişsin sen neye kadirsin
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?: Ne yaparsaniz yapin bunu da kazanacagiz.
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DADAŞLAR: Biz erzurumlular hepimiz maçın gündüz oynanmasını istiyoruz bu Galatasaray ile bizim aramızda sizlere ne oluyor maç bitince -25 de ben eve gidiyorum federasyona bizde erzurumspor taraftarları olarak yazı gönderdik gündüz oynanması için bize de yazının karşılığı saat 19''da diye yazı gönderdiler
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A.SEK: Bu bir taktik Fatih efendinin yeni taktiği istemem koy cebime Erzurum spordan kaçtane oyunca seni seneye gs görmek istiyorum diyecek. şimdiye kadar yaptığı gibi Yoksa karşı tarafın futbolcusu sporcu değilmi ? veya İstanbul’la Erzurum’un hava şartlar artı eksi farkmı var ?Bunlar yine birşeyler döndermiye çalışıyor
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