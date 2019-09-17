Haberler » Spor » Haber

Galatasaray, belçika'ya gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.

17.09.2019 11:13Galatasaray, belçika'ya gitti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.
Galatasaray kafilesi, Club Brugge karşılaşması için İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.30'da özel uçakla Belçika'nın Oostende şehrine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Oostende kentine indikten sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge şehrine geçecek.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaraylı futbolcuların görüntüsü
Futbolcuların fotoğraf ve görüntüsünü çeken yolcu ve yakınları
Detaylar



Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:46 Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto
12:46 Bursaspor şoku atlattı, galibiyet serisi yakaladı
12:40 Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'a kınama
12:40 Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için yeni sponsor
12:38 'Tesis ve maddi kaynak yok' diyerek ligden çekildiler
12:30 Geleceğin yetenekleri bu yarışta belirlenecek; 250 NK Kupası hazırlıkları tamamlandı
12:28 TÜBAD turnuvalarının tanıtım toplantısı yapıldı