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Galatasaray, belçika'ya gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.

17.09.2019 11:24Galatasaray, belçika'ya gitti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.
Galatasaray kafilesi, Club Brugge karşılaşması için İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.30'da özel uçakla Belçika'nın Oostende şehrine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Oostende kentine indikten sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge şehrine geçecek.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.



Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Kaynak: DHA

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