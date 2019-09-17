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Galatasaray, Belçika'ya uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti.

17.09.2019 11:16Galatasaray, Belçika'ya uçtu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te başlayacak mücadelede Jan Breydel Stadı'nda, Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Belçika'ya giden sarı-kırmızılı kafileye, alanda bulunan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverler, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Kaynak: İHA

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