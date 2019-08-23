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Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

23.08.2019 12:02 Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.

Belinde ağrıları olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Younes Belhanda, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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