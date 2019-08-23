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Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı

- Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

23.08.2019 13:34
Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
- Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.
Belinde ağrıları olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı

Younes Belhanda, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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