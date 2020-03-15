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Galatasaray-Beşiktaş

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, FalcaoBeşiktaş:...

15.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:10
Galatasaray-Beşiktaş
Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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